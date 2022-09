Nelson Veríssimo, treinador do Estoril, em declarações na conferência de imprensa, após a derrota com o Sporting, em jogo da 5.ª jornada da Liga.

«Na primeira parte não entrámos bem. Fruto da grande importância para o Sporting colocava neste jogo, sabíamos que iam entrar fortes e marcaram num erro nosso. Depois sofremos logo o segundo e ficámos condicionados. Temos pena de não temos concretizado as oportunidades que tivemos e não conseguimos suster as oportunidades do Sporting.

Ao intervalo assumimos mais riscos, subimos mais os alas e dividimos mais o jogo. A ideia do Sporting a vencer seria marcar o terceiro, conseguimos evitar isso, fomos alimentando a esperança de marcar para depois procurar o empate, mas não o fizemos nos momentos-chave que tivemos.

Nos jogos com equipas deste nível temos de concretizar as oportunidades. Tivemos, provocámos o erro do adversário, mas não conseguimos. Temos de ser mais eficazes sobretudo nestes jogos.»

[equipa menos personalizada do que é habitual]

«Da época passada para este ano, foram 16 saídas e 16 entradas. Estamos na quinta jornada e jogamos com a média mais baixa de idades. O plantel está em reconstrução, a assimilar as ideias de um novo treinador. O jogo com o Sporting é de dimensão diferente. Muitos destes jogadores jogaram pela primeira vez com um chamado grande. É natural que haja oscilação.»

[sobre a saída de Arthur para o Sporting no último dia de mercado]

«Sabíamos do interesse do Sporting nele, ficamos contentes por ele ter dado esse passo, tal como aconteceu com o André Franco. Clubes da dimensão do Estoril vivem destas transferências. Tenho dito aos jogadores que há aqui e espero que em janeiro um dos três grandes possa vir buscar mais um jogador à nossa equipa. Seria bom sinal.»

[sobre a estreia de Erison que chegou há poucos dias]

«O Erison fez dois treinos, integrou a convocatória, e dentro das condicionantes, teve de ser chamado e deu tudo em benefício da equipa. É um jogador forte no ataque à profundida, que sabe segurar de costas para a baliza e tem golo. Temos enormes expectativas, mas temos de lhe dar tempo. Veio de outro país, outro contexto. É um processo que vai decorrer normalmente.»