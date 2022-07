O Estoril perdeu por 2-1 na deslocação deste sábado a casa do Vilafranquense, naquele que foi o segundo de dois jogos-treino realizados no mesmo dia.

A equipa da Liga até começou melhor e colocou-se em vantagem aos 44 minutos, por João Carlos. A reviravolta do conjunto do segundo escalão surgiu por Balla Sangaré. O atacante costa-marfinense bisou, com golos aos 81 minutos e aos 90+5.