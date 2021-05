A Liga revelou os horários para os jogos da última jornada da II Liga.



Ao contrário do que estava inicialmente previsto, os encontros vão realizar-se praticamente todos no próximo sábado com excepção do Estoril-Mafra e do Feirense Penafiel.



No entanto, o organismo presidido por Pedro Proença sublinha que os horários «poderão sofrer alterações» mediante o resultado do jogo entre Académica e Vilafranquense, da 26.ª jornada e que se disputa esta quarta-feira.



Os horários dos jogos da última jornada da II Liga:

Quinta-feira, 20 de maio

Estoril Praia – CD Mafra, 20H30

Sexta-feira, 21 de maio

CD Feirense – FC Penafiel, 20H30

Sábado, 22 de maio

Leixões SC – A. Académica, 18H00

CD C. Piedade – Casa Pia AC, 18H00

SL Benfica B – FC Porto B, 18H00

FC Arouca – GD Chaves, 18H00

Ac. Viseu – SC Covilhã, 18H00

Varzim SC – UD Oliveirense, 18H00

FC Vizela – Vilafranquense, 18H00