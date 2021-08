O Estrela da Amadora perdeu em casa com o Mafra (0-2) no regresso aos escalões profissionais. A equipa visitante garantiu os três pontos na 1.ª jornada da II Liga.



No Estádio José Gomes, na Amadora, perante cerca de 500 espectadores, Okitokandjo (10m) e Chano (90m) selaram o triunfo da formação orientada por Ricardo Sousa.



Nota para alguns desacatos nos instantes finais da primeira parte. De acordo com a Agência Lusa, jogadores, técnicos e dirigentes envolveram-se numa troca de empurrões e insultos junto ao banco de suplentes do Mafra.