Declarações de Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (2-0) sobre o Estrela da Amadora, que permite aos vizelenses seguir em frente na Taça de Portugal:

«Encarámos o jogo de forma muito séria. Em quinze pontos possíveis o Estrela conquistou onze. A evolução que tem tido, e as prestações que tem tido, tem no seu ADN de jogar para ganhar, levaram-me a dizer aos meus jogadores que a responsabilidade de ganhar era nossa. Não deixámos o Estrela pegar no jogo, porque se deixássemos íamos ter muitas dificuldades. Nesta eliminatória tínhamos que ser uma equipa à Vizela, sem facilitar e com uma mentalidade vencedora. Tivemos a felicidade de marcar cedo, o que nos deu alguma tranquilidade. Nos últimos quinze minutos o Estrela conseguiu equilibrar e levar a bola pelos corredores. Este espetáculo só foi possível porque tivemos duas equipas de ataque».

[Adeptos pediram o Jamor] «Estamos na prova rainha, toda a gente tem o sonho de chegar ao Jamor. Enquanto nos deixarem vamos acalentar esse sonho com o objetivo muito grande de lá chegar. Acredito que a equipa está a crescer e o sonho pode ser acalentado».

[Melhor do Vizela da época?] «Sim, acho que o Vizela trem vindo a crescer. Tivemos um bom controlo do jogo, com o Estoril também fizemos um jogo a este nível, só com o golo anulado é que abanámos um pouco. O jogo com o Benfica foi também um bom jogo, mostrámos que as coisas podem acontecer. Acredito que esta equipa tem potencial e pode crescer muito mais».