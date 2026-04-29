Cristiano Bacci, italiano de 50 anos, assume o comando técnico do Estrela da Amadora até ao final da época. Ou seja, para pelo menos três jogos. Conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno, João Nuno – contrato em outubro ao Belenenses – deixou o cargo ao fim de 25 jogos e cinco vitórias, sendo rendido pelo técnico italiano.

O emblema da Reboleira apenas venceu dois jogos – na receção a Casa Pia (4-0) e Santa Clara (1-0) – em 2026, encaixando quatro empates e nove derrotas. Em abril, os “Tricolores” perderam com Nacional, Sporting, Arouca e FC Porto. Por isso, o Estrela é 15.º classificado, com dois pontos de vantagem sobre o Casa Pia (16.º, lugar de play-off).

Até ao fim da Liga, o Estrela visita o Moreirense (sábado, 15h30) e o Sp. Braga, recebendo o Famalicão pelo meio.

Chegado ao futebol português para tentar salvar o Boavista na última época, Bacci também orientou o Moreirense nas últimas jornadas. Depois de iniciar a presente temporada na Grécia, o italiano regressou a Portugal pela porta do Tondela, onde orientou os “Beirões” a três vitórias em 16 rondas.