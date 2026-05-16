Foi um final de jogo de emoções fortes em Braga. O E. Amadora entrou nos descontos a perder e atirado para o play-off de permanência, mas um golo aos 95 minutos mudou tudo. O empate salvou a equipa da Reboleira e Cristiano Bacci não resistiu: assim que o árbitro apitou pela última vez, o treinador caiu de joelhos a chorar copiosamente.