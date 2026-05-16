Estrela Amadora
Há 15 min
VÍDEO: E. Amadora salva-se no fim e Bacci cai no chão em lágrimas
Imagens impressionantes do treinador italiano
Imagens impressionantes do treinador italiano
Foi um final de jogo de emoções fortes em Braga. O E. Amadora entrou nos descontos a perder e atirado para o play-off de permanência, mas um golo aos 95 minutos mudou tudo. O empate salvou a equipa da Reboleira e Cristiano Bacci não resistiu: assim que o árbitro apitou pela última vez, o treinador caiu de joelhos a chorar copiosamente.
ATÉ AO FIM 😱— sport tv (@sporttvportugal) May 16, 2026
O CF Estrela da Amadora salvou-se do play-off com um golo no último minuto 😧#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #LigaPortugalBetclic #SCBraga #CFEstreladaAmadora pic.twitter.com/z6mbog2UDG
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS