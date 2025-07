Alan Godoy, avançado espanhol, está muito perto de reforçar o Estrela da Amadora, como avançou o Record e confirmou o Maisfutebol. O jogador de 22 anos, que atua no Barcelona B, chega por empréstimo dos «culés».

As negociações estão muito avançadas e falta, apenas, acertar os detalhes finais da cedência. Natural das Canárias, Godoy pode jogar a ponta-de-lança e a extremo esquerdo.

O jogador de 22 anos fez parte da formação no Las Palmas, tendo partilhado balneário com Pedri. Representou ainda o Alavés, também em escalões de formação. Vestiu ainda as cores do At. Sanluqueño, Mirandés e Nàstic, tudo emblemas espanhóis.

Começou a temporada 2024/25 no Eldense, da II Liga espanhola, clube pelo qual realizou 13 jogos. A meio da temporada mudou-se para o Barcelona, para representar a equipa B. Marcou três golos em nove jogos pela equipa secundária dos catalães, que atuam no terceiro escalão espanhol.

Com toda a carreira feita em terras espanholas, esta poderá ser, então, a primeira experiência no estrangeiro de Alan Godoy.