Na procura do sucessor de José Faria, o Estrela da Amadora definiu João Nuno, treinador do Belenenses, como prioridade. Todavia, confirmou o Maisfutebol, a primeira proposta do “Tricolor” foi descartada, uma vez que o emblema do Restelo não pretende perder o timoneiro que assumiu o projeto em fevereiro.

Em quatro meses, João Nuno, de 40 anos, liderou o Belenenses até ao play-off de acesso à II Liga, sendo derrotado pelo Paços de Ferreira (agregado de 3-2).

Ao Maisfutebol, na noite em que o Belenenses celebra o 106.º aniversário, o presidente Patrick Morais de Carvalho explicou as negociações com o Estrela.

«Não queremos perder o João Nuno, é figura central no objetivo da época, o regresso aos campeonatos profissionais. É normal que a proposta seja atrativa, uma vez que se trata de um clube da Liga. Mas, se o querem contratar, há uma cláusula de rescisão a “bater”. Neste momento, o futuro está em aberto, mas não penso em sucessores. A nossa intenção é que o João Nuno continue no Belenenses. Acima de jogadores, treinadores e presidentes está o emblema. Se o Estrela “bater” a cláusula, nada poderei fazer.»

Ao nosso jornal, Patrick Morais de Carvalho também esclareceu a utilização do Restelo, uma vez que a equipa da Cruz de Cristo joga no Jamor desde agosto. O novo «tapete» já foi instalado, pelo que o quarto classificado da Série B (Sul) da Liga 3, com sete pontos, regressa a casa a 4 de outubro, aquando da receção ao Caldas.

Antes, o Belenenses visita o Amora (2.º) no domingo, depois do triunfo sobre o Marítimo na Taça de Portugal (2-0).

Quanto a João Nuno, o treinador natural do Montijo leva dez vitórias em 22 jogos ao leme dos azuis do Restelo. Antes, orientou 1.º Dezembro e Fabril Barreiro.

Por fim, o Estrela da Amadora é 13.º na Liga, com quatro pontos (quatro empates e duas derrotas), mais três face ao AVS, adversário que recebe no sábado (18h). O emblema avense é 18.º e último classificado, e apresentou João Pedro Sousa como novo timoneiro.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?