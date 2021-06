Rui Duarte, treinador do Trofense, em declarações após a vitória (1-0) sobre o Trofense, que valeu a conquista do título do Campeonato de Portugal:

«As finais são assim, o controlo emocional nestes jogos é fundamental. O segredo para ganhar foi a humildade que tivemos, respeitámos o adversário, grande trabalho dos jogadores, equipa técnica e administração.

Isso hoje foi traduzido numa vitória difícil, mas de grande caráter dos jogadores e ficou demonstrado o porquê da nossa conquista.»