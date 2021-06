Mika,capitão do Trofense, em declarações após a vitória (1-0) sobre o Trofense, que valeu a conquista do título do Campeonato de Portugal:

«É uma sensação incrível, ainda não percebemos bem o que alcançámos. Este é um grupo fantástico que merece tudo do melhor e é merecido o que alcançámos hoje. É um feito que tem muito valor para nós.

Não houve segredo da nossa parte, fizemos o mesmo desde o início desta caminhada, muito empenho e dedicação, sabíamos o que tínhamos de fazer ofensivamente e defensivamente, aplicámos o que trabalhámos durante esta semana e o resultado foi positivo. Fizemos um belo jogo.»