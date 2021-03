O processo de fusão do Clube Desportivo Estrela, refundado a partir do antigo Estrela da Amadora, com o Sintra Football Club foi definitivamente finalizado nesta quinta-feira. A medida tinha sido aprovada em julho de 2020, em Assembleia-Geral do clube.

«O CFEA-Club Football Estrela, maior representante desportivo da cidade da Amadora, passa a ser a designação oficial do clube, estando assim alinhado com a SAD, o herdeiro natural do Estrela da Amadora, com residência no Estádio José Gomes», pode ler-se no comunicado divulgado pela administração da SAD.

Por outro lado, ainda está por resolver a questão da aquisição do Estádio José Gomes, que se encontra ainda em discussão pelos investidores, «existindo paralelamente soluções alternativas que estão a ser estudadas», frisa a SAD.

Club Football Estrela compete atualmente no Campeonato de Portugal, terceiro escalão do futebol nacional.