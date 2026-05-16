Cristiano Bacci, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o empate (2-2) frente ao Sp. Braga., garantindo assim a manutenção. O técnico assume que não foi fácil aceitar o desafio de orientar o Estrela nos derradeiros três jogos da época.

Análise ao jogo

«Para falar certo tenho de ter cabeça fria, mas não é fácil. Foi incrível. No final, enfim, merecemos isto. Desde que cheguei todos, toda a família Estrela ajudou, empurrou. O que se viu hoje em campo é mérito de todos, do presidente ao roupeiro. Parabéns ao Estrela por ficar na Liga».

No chão no final do jogo

«Aceitar um desafio assim não era fácil, só um maluco como eu. Era normal ter feito aquilo que fi. Emoção pura, o que você vê sou eu, não tenho outra cara, sou assim. Para mim, merecemos isto».

Chave para a manutenção

«A equipa do Estrela tem qualidade, qualidade individual. Mas, infelizmente na segunda volta tinha falta de confiança e os jogadores são pessoas, começaram a perder a confiança. O meu trabalho foi muito nesse sentido, trabalhar a cabeça dos jogadores. Foi o aspeto mental, antes de tudo».

Futuro

«Agora é altura de aproveitar. Depois vou, com certeza, falar com quem tenho de falar. Gostei muito de treinar o Estrela. O Estrela é um clube importante, foi importante para a minha carreira treinar o Estrela, é um clube com alma. Estou muito feliz por o Estrela fica na Liga».