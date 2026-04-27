Cristiano Bacci vai orientar o Estrela da Amadora até final da época, apurou o Maisfutebol. O treinador de 50 anos substitui, assim, João Nuno – que chegou à Reboleira em outubro de 2025, proveniente do Belenenses.

O italiano viaja esta terça-feira para Portugal - nesta altura está em Itália -, já com o contrato definido por três jogos e com o objetivo de orientar o treino da tarde na Reboleira. Bacci, recorde-se, não treina de março desde ano. Deixou o comando técnico do Tondela ao fim de 16 jogos à frente dos beirões. Somou três vitórias, cinco empates e oito derrotas.

João Nuno, por sua vez, cumpriu mais de uma volta ao leme dos tricolores. Chegou para suceder José Faria, técnico que terminou a temporada passada e iniciou a atual à frente do Estrela da Amadora. Ao fim de 25 jogos, João Nuno tem um registo de cinco vitórias, seis empates e 14 derrotas.

O último mês foi complicado para o antigo treinador dos azuis do restelo. O Estrela da Amadora perde há quatro jogos consecutivos.

Agora, Bacci terá a missão de garantir a manutenção no principal escalão. A equipa da Reboleira está atualmente em 15.º com 28 pontos - a dois do Casa Pia, que ocupa lugar de play-off de descida.

Os próximos jogos do Estrela da Amadora são Moreirense (fora), Famalicão (casa) e Sp. Braga (fora). O treinador italiano terá, assim, o primeiro teste este sábado na visita a Moreira de Cónegos.