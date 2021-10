Depois da estreia a marcar pela equipa principal no dérbi da Invicta, Danny Loader foi titular no empate sem golos do FC Porto B na Reboleira contra o Estrela.



O avnaçado inglês teve um jogo discreto e ficou em branco na Amadora. Após uma primeira parte sem grandes situações de perigo, a equipa de Ricardo Chéu melhorou substancialmente na segunda metade e dispôs de várias ocasiões para marcar. Faltou-lhe, porém, ter eficácia para bater os dragõezinhos.



Por outro lado, o FC Porto B beneficiou de um par de saídas perigosas por Gonçalo Borges. O atacante dos azuis e brancos chegou a acertar na parte superior da trave da baliza do Estrela, após um desvio num adversário.



Classificação da II Liga



O FC Porto B travou uma série de três encontros seguidos a vencer do Estrela na II Liga, mas por outro lado nã ganha há quatro jogos. Após o apito final houve uma discussão entre elementos das duas equipas, mas rapidamente ficou tudo resolvido.



No outro jogo desta manhã Mafra e Covilhã empataram a uma bola.



O neerlandês Okitokandjo abriu o marcador aos cinco minutos a favor do conjunto de Ricardo Sousa. No entanto, o Mafra viu a vantagem fugir a dez minutos do fim. Jô igualou a deu um ponto aos serranos que seguem em igualdade pontual com o FC Porto B. Por sua vez, o Mafra é 9.º com 13 pontos e o Estrela é 5.º com 15.