O Estrela da Amadora divulgou o plano para a segunda fase de preparação da temporada 2026/27, que inclui um estágio em Quiaios e dois jogos particulares.

Depois de iniciar os trabalhos na passada segunda-feira, no Estádio José Gomes, a equipa orientada por Pepa vai cumprir um estágio de pré-época em regime fechado, entre 13 e 17 de julho, em Quiaios.

Antes da partida para o centro do país, os tricolores disputam, a 11 de julho, um encontro de preparação frente ao Alverca, à porta fechada. Já durante o estágio, o Estrela mede forças com a Naval 1893, formação do Campeonato de Portugal, num particular agendado para 15 de julho, igualmente sem público.

O Estrela da Amadora prepara a estreia na I Liga 2026/27, cujo calendário será conhecido esta quinta-feira, com o campeonato a arrancar no fim de semana de 8 e 9 de agosto.