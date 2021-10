Jorge Jesus, agora treinador do Benfica, passou a fazer parte do programa de embaixadores do Estrela da Amadora, emblema da II Liga.

Antigo jogador e treinador do emblema tricolor, Jesus aceitou o desafio do presidente do Estrela, André Geraldes, com quem trabalhou no Sporting.

Para além de Jesus, também Rebelo, Chainho e Daniel Kenedy foram anunciados, nesta segunda-feira, como novos membros deste programa de embaixadores do clube.

Calado, Jorge Andrade, Abel Xavier e o brasileiro Gaúcho foram os primeiros rostos do projeto, ao qual faltam três nomes para formar um onze.