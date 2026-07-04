O Estrela da Amadora anunciou, este sábado, a transferência definitiva de Assane Ndiaye para o Cultural y Leonesa, emblema que vai competir no terceiro escalão do futebol espanhol em 2026/27.

O médio senegalês, de regresso à Reboleira após uma temporada de empréstimo ao Farense, na II Liga, tinha iniciado os trabalhos de pré-época com o plantel orientado por Pepa, mas voltou a não entrar nas contas do técnico.

Contratado ao Atlético de Madrid B, Assane Ndiaye despede-se do Estrela da Amadora sem ter somado qualquer jogo oficial pela equipa principal.

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