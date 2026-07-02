O Estrela da Amadora anunciou a saída de Jovane Cabral ao fim de duas temporadas.

O extremo cabo-verdiano de 28 anos chegou à Reboleira em 2024, vindo do Sporting, e apontou nove golos em 53 jogos.

«Jovane Cabral representou o clube com compromisso, dedicação e profissionalismo, assumindo um papel importante dentro e fora das quatro linhas. O Estrela da Amadora agradece todo o empenho e entrega demonstrados [por Jovane] ao longo da sua passagem pelo clube e deseja-lhe as maiores felicidades e os maiores sucessos para o futuro, tanto a nível pessoal como profissional», lê-se em comunicado oficial dos tricolores.

O jogador está neste momento ao serviço de Cabo Verde no Mundial de 2026, e vai disputar os 16 avos de final diante da Argentina. Recorde-se de que o Estrela da Amadora garantiu a manutenção na I Liga na 34.ª e última jornada do campeonato.