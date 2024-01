O treinador do Estrela da Amadora, Sérgio Vieira, não vê vantagens no facto de ter um sistema tático idêntico ao Vitória de Guimarães, isto a propósito do duelo entre as duas equipas, agendado para este domingo.

«Não acredito que possa ser mais fácil ou mais difícil para qualquer das equipas por causa do sistema. O sistema é uma coisa estática, mas, dentro dele, a parte estratégica é algo que varia de jogo para jogo. Já tivemos confrontos com equipas com o mesmo sistema, mas as dinâmicas são diferentes», afirmou, citado pela Lusa.

O técnico acredita que os reforços que chegaram durante o mês, como Rodrigo Pinheiro, não ajudar a melhorar o conjunto da Reboleira: «Acredito que com a chegada de reforços, como foi o caso do Rodrigo Pinho, com o crescimento dos que já estão cá e também o amadurecimento da própria época desportiva, um tempo melhor e os próprios relvados, com mais qualidade na fase de início de primavera, é natural que consigamos melhorar.»

Já Pedro Sá, médio do Estrela, assinalou o bom momento que atravessa.

«Nesta época realizei 10 jogos, falhei sete, sendo este o nosso 18.º jogo. Sinto-me bem e na semana passada fui titular. Agora, espero dar seguimento e com confiança ao máximo, treinando sempre bem para jogo após jogo, treino após treino, poder superar-me e os índices físicos também aumentarem», declarou.

Na formação tricolor, os lesionados António Filipe, Miguel Lopes e Jean Filipe serão baixas, assim como Kialonda Gaspar e Manuel Keliano, ao serviço da Angola na CAN.

O Estrela da Amadora joga este domingo em casa do Vitória de Guimarães, a partir das 20h30, em jogo da 18.ª jornada da Liga.