O Estrela da Amadora comunicou esta sexta-feira que não recebeu qualquer condenação da FIFA quanto ao caso que liga o clube da Reboleira aos romenos do Hermannstadt, relativo à transferência de Ianis Stoica.

Em declarações à Agência Lusa, as fontes oficiais do Estrela desmentem qualquer tipo de acusação, referindo que nem o clube nem a Federação Portuguesa de Futebol foram noticiados em relação ao caso com o clube romeno.

O Hermannstadt apresentou uma queixa formal junto da FIFA contra o emblema ‘estrelista’, reclamando a falta do pagamento da primeira prestação da transferência de Ianis Stoica, que fez com que atrasasse a segunda prestação da transferência que engloba um total de 1,3 milhões de euros.

Ianis Stoica, jogador romeno de 23 anos, está ao serviço do Estrela da Amadora desde o início da temporada, tendo apontado dois golos e uma assistência em 28 jogos pelos ‘estrelistas’.