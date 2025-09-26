O Estrela da Amadora emitiu um comunicado a responder à rescisão unilateral do contrato por parte de Nilton Varela, considerando que foi uma surpresa a decisão do esquerdino.

O clube acusa Nilton Varela de não ter aceitado nenhum das propostas que lhe foram apresentadas, tendo por isso entrado no último ano de contrato.

Perante esta decisão de rescindir contrato, o Estrela anuncia que vai processar o jogador «pelas declarações proferidas e pelos prejuízos causados», reservando-se ainda o direito de exigir o cumprimento do contrato «incluindo o recurso às indemnizações previstas na lei e no contrato de trabalho desportivo».

Comunicado na íntegra:

«O Club Football Estrela da Amadora, SAD informa os seus sócios, adeptos e parceiros que foi hoje surpreendido com a comunicação de resolução unilateral de contrato apresentada pelo atleta Nilton Varela, alegando justa causa.

Cumpre esclarecer que:

1. Durante o estágio de pré-época, o próprio jogador solicitou uma reunião com o Presidente da SAD, onde expressou a sua vontade de sair do clube, por considerar ter chegado uma oportunidade importante para a sua vida pessoal e profissional. Apesar de ser um jogador com quem o Estrela contava para a época, a administração mostrou-se sensível ao pedido, tendo manifestado disponibilidade para facilitar a sua saída, desde que fosse apresentada uma proposta concreta.

2. O jogador, através do seu representante, assegurou a existência de uma proposta no valor de aproximadamente 500 mil euros, inferior ao montante que o Estrela entendia justo, mas ainda assim aceite pelo clube, por respeito ao desejo do atleta. No entanto, tal proposta nunca chegou a ser formalizada.

3. Durante a “janela de transferências”, o Estrela da Amadora recebeu propostas formais para a aquisição dos direitos de registo do atleta Nilton Varela, incluindo propostas que lhe garantiriam um rendimento superior ao dobro do seu salário atual. Nenhuma dessas propostas foi aceite pelo jogador, que, já depois de encerrado o período de inscrições, comunicou que pretendia, afinal, permanecer no Estrela da Amadora.

4. Apesar de Nilton Varela ter tornado claro que não pretendia continuar no Estrela da Amadora, o Clube cumpriu escrupulosamente o contrato, mantendo o jogador devidamente registado, para participação nas diversas competições em que as equipas do Estrela da Amadora competem, integrado nos trabalhos colectivos das suas equipas e pagando atempadamente a sua remuneração.

5. A decisão agora tomada pelo atleta de rescindir unilateralmente o contrato, alegando justa causa, constitui uma surpresa, sobretudo à luz do historial descrito, em que foi sempre o próprio jogador a manifestar vontade de saída, ao ponto de ter solicitado a compreensão do clube em nome dos seus interesses pessoais.

O Estrela da Amadora repudia integralmente as acusações formuladas pelo jogador, reafirmando que cumpriu sempre com os seus deveres contratuais, desportivos e legais, agindo com transparência, respeito e em defesa dos interesses do Clube, da equipa e dos seus adeptos.

O clube sublinha ainda que o atleta terá de responder, nos locais próprios, pelas declarações proferidas e pelos prejuízos causados, reservando-se a SAD o direito de exigir o integral cumprimento das obrigações contratuais, incluindo o recurso às indemnizações previstas na lei e no contrato de trabalho desportivo.

O Estrela da Amadora continuará a pautar-se pelos princípios de seriedade, rigor e compromisso com o futebol português.»