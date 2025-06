O Estrela da Amadora anunciou, nesta sexta-feira, que não inscreveu a equipa B no Campeonato de Portugal. Em comunicado, o «Tricolor» esclarece que abdicou de competir na 4.ª divisão, centrando recursos «nos principais eixos de desenvolvimento desportivo», ou seja, os escalões sub-15, sub-17, sub-19 e sub-23.

Face à ausência no Campeonato de Portugal, uma das equipas despromovidas na Série D vai ser repescada. O Fabril Barreiro foi décimo classificado, o primeiro emblema em zona de despromoção, seguido por Moura, Operário Lagoa, Barreirense e Estrela Vendas Novas.

«A atual equipa C passará a assumir formalmente o estatuto de equipa B, assegurando a continuidade do trabalho formativo e competitivo do clube», lê-se no comunicado do Estrela.

Assim, a equipa B passa a competir na 3.ª divisão da Associação de Futebol de Lisboa.