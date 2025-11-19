O Estrela da Amadora conquistou esta quarta-feira o Troféu Ciudad de Valladolid, depois de derrotar o Valladolid nas grandes penalidades (2-2, 4-2 agp)

No que toca aos marcadores, Ianis Stoica (41m) e Leandro Antonetti (73m) apontaram os tentos dos tricolores. Sergi Canos e Javier Sánchez, aos 29 e 32 minutos, respetivamente, marcaram os golos da equipa da segunda divisão espanhola.

Após o tempo regulamentar, o Estrela foi superior na marca dos onze metros e garantiu o troféu com os remates certeiros de Rodrigo Pinho, Leandro Antonetti, Jorge Meireles e Paulo Moreira.

A equipa de João Nuno volta a jogar no dia 30 de novembro, no terreno do Sporting, em partida referente à 12.ª jornada da Liga.