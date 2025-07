O Estrela da Amadora continua a reforçar-se para a época 2025/26. Como apurou o Maisfutebol, há mais quatro nomes confirmados para chegar à Reboleira.

João Resende (ex-União de Leiria), Jorge Meireles (ex-FC Porto), David Grilo (ex-Belenenses) e Jefferson Encada (ex-Pharco) deverão ser apresentados brevemente.

Os tricolores estão, maioritariamente, a ganhar opções para o ataque. O nosso jornal sabe que dois destes reforços serão apresentados nas próximas horas: João Resende e Jorge Meireles.

João Resende, avançado de 22 anos, chega proveniente do União de Leiria. Com formação dividida entre V. Guimarães e Benfica, o ponta-de-lança marcou três golos e fez duas assistências em 32 jogos na última temporada. Resende é, ainda, internacional jovem por Portugal.

Jorge Meireles será outra opção para a frente de ataque. Outro ponta-de-lança, que desta vez vem do FC Porto. O jogador de 21 anos, também ele internacional jovem por Portugal, fez praticamente toda a formação nos dragões. Na época 2024/25, Meireles fez 10 jogos pela equipa B do FC Porto.

Outros nomes que também são confirmados para a presente temporada são David Grilo e Jefferson Encada.

Grilo será o terceiro guarda-redes contratado pelo Estrela, depois de Diogo Pinto e Renan Ribeiro. O guardião de 28 anos representou o Belenenses nas últimas três temporadas. Em 2024/25, o jogador natural de Lisboa fez 35 jogos, acumulando uma assistência.

Jefferson Encada é o único reforço que vem do estrangeiro. Ainda assim, trata-se de um regresso a Portugal. Dividiu a formação entre Sporting e V. Guimarães e vestiu as cores do Leixões, já enquanto sénior

Nas últimas quatro temporadas, o internacional pelo Guiné-Bissau representou o Pharco, do Egito, tendo feito uma assistência em 24 jogos. Encada, de 27 anos, tanto pode jogar a extremo como a lateral.