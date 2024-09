O Estrela da Amadora vai doar 10 por cento das receitas do jogo com o Boavista em solidariedade para com as populações afetadas e os bombeiros que se encontram a combater os incêndios que lavram sobretudo nas regiões Centro e Norte de Portugal.

A decisão, informa o clube da Reboleira, partiu do presidente Paulo Lopo e o valor será entregue aos Bombeiros Voluntários da Amadora.

O Estrela-Boavista teve 3.476 espectadores nas bancadas do Estádio José Gomes.