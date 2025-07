Cristiano Maia assinou contrato profissional com o Estrela da Amadora.

O médio de 18 anos, filho do cantor Nininho Vaz Maia, deu conta do novo vínculo com uma publicação nas redes sociais. «É um orgulho assinar o meu primeiro contrato. Agradecer a Deus, à minha família e ao Estrela da Amadora pela confiança dada. A disciplina leva-nos ao sucesso.»

Cristiano marcou cinco golos nos 21 jogos que disputou na época passada, ao serviço dos juniores do Estrela, na 1.ª divisão da AF Lisboa.

Na formação, também passou por Sacavenense, Belenenses e Casa Pia.