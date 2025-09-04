Estrela Amadora
João Gastão renova contrato com o Estrela da Amadora
Avançado de 19 anos fica ligado ao emblema da Reboleira até 2029
João Gastão, avançado que se tem afirmado como titular do Estrela da Amadora neste arranque de temporada, renovou contrato com o emblema da Reboleira.
«O Estrela da Amadora anuncia a renovação de contrato com o nosso atleta Gastão, que continuará a vestir as cores do clube até 2029», anunciou o clube.
Natural de Angola, João Gastão, de 19 anos, chegou ao Estrela há um ano, tendo começado por evoluir nas equipas de juniores, sub-23 e B.
