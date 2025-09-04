João Gastão, avançado que se tem afirmado como titular do Estrela da Amadora neste arranque de temporada, renovou contrato com o emblema da Reboleira.

«O Estrela da Amadora anuncia a renovação de contrato com o nosso atleta Gastão, que continuará a vestir as cores do clube até 2029», anunciou o clube.

Natural de Angola, João Gastão, de 19 anos, chegou ao Estrela há um ano, tendo começado por evoluir nas equipas de juniores, sub-23 e B.