Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa posterior à vitória sobre o FC Porto, por 2-0:

[Análise]

«Vitória muito importante na fase da época em que estamos, os pontos estão muito caros e foi muito importante. Mas são só três pontos... Agora, tinha pedido um jogo como se fosse uma final e acho que o que é de ressalvar é que sentimos um verdadeiro espírito de final. Acho que a equipa encarnou esse verdadeiro espírito. Os adeptos compareceram, fizeram-se ouvir, dominaram fora do campo, e depois isso ajuda também dentro de campo para que as coisas resultem. Acho que é uma entrada muito forte da nossa parte. Podíamos ter feito mais golos.»

[Mudança tática na pressão]

«Nós sentimos que tínhamos que mudar alguma coisa. Com a chegada do Renato Pantalón, o próprio Dramé recuperado de lesão, acabámos por conseguir alterar a tática. E sim, passou muito pela mudança com bola. Mas não queria entrar muito por aí. Depois, se quiseres, esperas um pouquinho e falamos. Agora também não queria estar a desvendar tudo.»

[Permanência mais perto?]

«Certezas, não temos. Eu disse na antevisão que este campeonato é muito imprevisível, está muito equilibrado na parte de cima da tabela, na luta pelas competições europeias, em baixo também... Equipas muito competitivas, jogadores com muita qualidade. Agora, nós sentimos que aqui e ali, mais uma vez, com o passar da época, faltou-nos aquela estrelinha, porque a equipa mostrava qualidade. A certeza é que eles vão ter dois dias de folga, vão descansar, e que temos que nos apresentar aqui já muito forte para o início da próxima semana, porque temos um jogo extremamente difícil contra o Rio Ave.»

[Melhor jogo da época?]

«Sim, penso que sim, do ponto de vista do jogo geral, eu diria que sim. Tivemos outros bons jogos, como foi, por exemplo, o jogo nas Aves. Eu acho que este foi o jogo em que dominámos mais o adversário, mas acabámos por empatar e sofrer um golo numa bola parada. Este jogo acho que poderia ter tido um resultado mais dilatado. Porque temos duas bolas no poste, mais três ocasiões em que estamos isolados, não fazemos golo, e foi um jogo em que me senti bastante realizado também. Estamos a jogar contra o FC Porto e há coisas que as pessoas não podem esquecer, do poderio, da diferença orçamental, das condições. Qualquer jogador do FC Porto jogava no Estrela, qualquer jogador. Em relação ao Estrela, para mim eles são sempre os melhores do mundo, mas temos que perceber que são jogadores em fases de carreira diferentes, ou seja, não podemos banalizar isso. E eu sei que hoje em dia o que se vai falar, eventualmente, vai ser que o Porto estava debilitado, por isto e por aquilo... Não parece, acho que o Porto jogou aquilo que nós permitimos jogar.»

[Confiança extra pela vitória]

«Sem dúvida, ganhar contra o Porto, contra o Benfica, contra o Sporting... Estamos a falar de clubes de outra dimensão. Estamos a falar de orçamentos 20 vezes, 30 vezes superiores. O Estrela luta de forma humilde, tem as contas saldadas. Obviamente é um clube diferente e dá um extra porque é uma grande vitória.»

[Boa imagem no final da época?]

«Nós quando fomos a Alvalade, por exemplo, acho que até então ninguém tinha feito ao Sporting aquilo que nós fizemos. A equipa mostrou que era capaz de ferir o adversário. Porque quando temos um Alan Ruiz a jogar o nível do Alan Ruiz, dizer o quê? É jogador de equipa grande. Quando temos o Rodrigo Pinho a um bom nível, o Kikas... o Kikas já fez golos a todos os grandes. Há pouco tempo o treinador do Benfica falava de Tomané e Nélson Oliveira e não falou do Kikas. O Kikas chegou no dia seguinte ao treino, e disse, 'só se esqueceu que eu já fiz golo à equipa dele'. Ou seja, a melhor versão do Kikas, é difícil, porque ninguém gosta de estar a correr sempre para trás. Acho que já merecíamos até por aquilo que nós temos vivido, acho que já merecíamos esta vitória.»