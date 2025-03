José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Sporting na Reboleira:

[Jogo acaba com sete amarelos para jogadores do Estrela, dois vermelhos e dois penáltis contra. Houve excesso de zelo da equipa de arbitragem ou excesso de agressividade dos jogadores do Estrela?]

Em relação a esse tema e ao dia de hoje: dar os parabéns à Catarina Campos, uma árbitra que se estreou hoje na Liga. Isso é o mais importante.

«Não vou estar a falar de arbitragem, não me compete. Isso é tudo muito subjetivo. O Alan levar amarelo num lance em que nem falta era e a seguir há o penálti. Não sei se o Alan pisou a relva. O Debast perde a bola e começa a queixar-se do tornozelo. O Miguel [Lopes] tem de sair porque tem uma bola deste tamanho [grande] no tornozelo por causa de uma pancada.»

Mas em relação ao tema da arbitragem, dar os parabéns à Catarina Campos.»

[O que faltou ao Estrela, que não conseguiu fazer um remate à baliza?]

«Faltaram jogadores. Acho que o jogo até ao momento da expulsão estava equilibrado. Estávamos a jogar contra uma grande equipa. Tivemos de fazer uma substituição muito cedo e se jogar contra o Sporting já é difícil, jogar com menos um desde muito cedo e uma substituição precipitada por uma falta torna tudo mais difícil. Perdemos quatro jogadores para o próximo jogo.

Mesmo com dez fomos competentes até ao intervalo. Tínhamos o jogo mais ou menos equilibrado e controlado do ponto de vista defensivo, mesmo na entrada da segunda parte.

Depois existe a questão da possível falta do Alan [Ruiz], do cartão amarelo e depois o futebol gera isto: emoção e indignação. O Alan continua a achar que não devia ter levado o cartão e depois cometeu um erro que sabe que não pode cometer.

O Sporting marca, apanha-se a ganhar e ficou muito difícil. Vitória justíssima do Sporting.»

«Sabíamos que retirando a profundidade ao Sporting, aqui e ali em ataque continuado tem algumas dificuldades e que vive muito do ataque à profundidade e dos passes verticais. A estratégia estava relativamente controlada.

Depois daquela entrada inicial do Sporting, ficámos equilibrados emocionalmente, mesmo com dez.

Tentámos levar o empate até o mais tarde possível para depois tentarmos fazer o que fez o Chico Banza no golo que foi anulado. Mas houve muitas incidências.»