José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em declarações na antevisão ao jogo com o V. Guimarães no Estádio José Gomes:

Sobre o jogo

«Espero um jogo algo nervoso no ponto de vista da mentalidade e identidade das equipas. Sabemos que o Vitória é um clube muito aguerrido, quem lá joga tem de jogar com uma mentalidade diferente e é o que eu também tento incutir aqui no Estrela do Amadora.»

A importância da solidez defensiva

"Para nós é muito importante [defender bem} porque estamos sempre mais perto de somar um ou três pontos. (...) Num campeonato competitivo como é a Liga, é importante não sofrermos. Acho que tem a ver também com a qualidade e empenho dos jogadores e acho que nesse capítulo estamos satisfeitos.»

Regresso à competição após paragem para as seleções

«A pausa foi boa, acho que vínhamos num ciclo positivo. Tínhamos tido uma saída complicada, um campo difícil, somado pontos. Acho que só depois do jogo é que vamos perceber se efetivamente a paragem teve algum impacto no que foi o rendimento da nossa equipa. É bom porque não temos muito tempo para grandes paragens e aproveitámos, no fim de semana, para que os jogadores pudessem estar dois, três dias com as famílias.»