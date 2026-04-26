Jovane Cabral, autor do golo do Estrela Amadora, em declarações no final da derrota em casa com o FC Porto:

«Entrámos com um pouco de medo do FC Porto, tentámos relaxar depois, mas o FC Porto é um adversário muito difícil, muito agressivo. Tentámos responder na segunda parte, conseguimos melhorar, mas não deu para evitar a derrota.

Todos trabalhamos para ajudar a equipa. Hoje entrei no jogo, dei o máximo e consegui marcar. Vale a pena realçar a atitude de todos os jogadores. Vamos estar confiantes para o futuro e vamos acreditar em nós. Temos tudo na nossa mão e estamos confiantes de que vamos fiacr na Liga.»