O Estrela da Amadora oficializou esta quarta-feira a contratação de Alan Ruiz.

O presidente da SAD do emblema da Reboleira, Paulo Lopo, já havia anunciado a chegada do médio argentino, mas problemas no visto atrasaram a chegada do jogador a Portugal.

Alan Ruiz, refira-se, rubricou um contrato válido até 2026, ele que chega proveniente do Sport, do Brasil.

Antes, em Portugal representou o Arouca e o Sporting.