Estrela Amadora
Há 7 min
OFICIAL: Beni Souza reforça Estrela da Amadora
Médio ofensivo de 22 anos assinou até junho de 2029
SS
Médio ofensivo de 22 anos assinou até junho de 2029
SS
Aos 22 anos, Beni Souza dá o salto para a Liga e assinou pelo Estrela da Amadora até junho de 2029. O médio ofensivo ajudou a Académica de Coimbra a regressar à II Liga, acumulando sete golos e três assistências em 29 jogos. Antes, passou pelo Benfica B e pelo Amora.
Nascido na República Democrática do Congo e com dupla nacionalidade francesa, Beni fez a maioria da formação no Le Havre, rumando a Portugal em 2023.
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