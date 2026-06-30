Aos 22 anos, Beni Souza dá o salto para a Liga e assinou pelo Estrela da Amadora até junho de 2029. O médio ofensivo ajudou a Académica de Coimbra a regressar à II Liga, acumulando sete golos e três assistências em 29 jogos. Antes, passou pelo Benfica B e pelo Amora.

Nascido na República Democrática do Congo e com dupla nacionalidade francesa, Beni fez a maioria da formação no Le Havre, rumando a Portugal em 2023.

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