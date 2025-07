O defesa Hamed Dramé, de 26 anos, foi esta terça-feira anunciado como reforço do Estrela da Amadora. O central francês assinou até junho de 2028. E curiosamente, junta-se ao irmão, Issiar Dramé, defesa-central que chegou à Reboleira no verão de 2024.

Após uma breve passagem pelos juniores do Vitória de Guimarães, em 2018/19, Dramé jogou nas divisões secundárias de França, Ucrânia, Chipre, Bélgica, Finlândia e Itália. Por isso, o defesa procura a afirmação na Reboleira.

💫 Hamed Dramé é tricolor! pic.twitter.com/MIBZHa5uMc — CF Estrela da Amadora (@estrelamadora) July 22, 2025

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.

Esta é a 17.ª contratação do “Tricolor” para a nova época. Assim, o Estrela da Amadora poderá alinhar com uma dupla de irmãos no eixo da defesa.