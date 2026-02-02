O avançado Mathew Gbomadu reforça o Estrela da Amadora em definitivo, proveniente dos arménios do Ararat, onde fez um golo em 17 jogos nesta época. O nigeriano de 21 anos, talhado para jogar a ponta de lança, estava na Arménia desde 2023. O vínculo com o Estrela é válido até junho de 2028.

O Estrela ocupa o 14.º lugar da Liga, com cinco pontos de vantagem sobre os lugares de descida.

