O Estrela da amadora anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Jefferson Encada. O ala direito, de 27 anos, regressa a Portugal depois de terminar o vínculo com o Pharco. O guineense rumou ao Egito no decorrer da época 2021/22, proveniente do Leixões.

Na última época cumpriu 24 jogos e terminou no sétimo lugar do campeonato.

Formado pelo Sporting, Encada viveu épocas por Olhanense e Vitória de Guimarães, onde se estreou pela equipa principal em 2019/20. Seguiu-se a transferências para o Leixões. Nos últimos anos – em 2023 e 2021 – representou a Guiné-Bissau na CAN.

Em processo de renovação, o “Tricolor” já anunciou as contratações de Jefferson Encada, David Grilo, Chernev, Jorge Meireles, João Resende, Renan Ribeiro, Diogo Pinto, Ni Rodrigues e Sidny Cabral.

