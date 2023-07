No seguimento da providência cautelar apresentada pelo Marítimo no TAD contra a Liga e tendo por base o licencialmento do Estrela para a época 2023/24, a SAD do clube da Amadora garantiu estar devidamente licenciada.

«O Estrela foi licenciado pela Liga, que é autoridade para o efeito, com base nos pareceres da comissão de auditoria, que é independente», referiu a SAD tricolor num comunicado no qual deixou ainda uma resposta ao clube insular, derrotado precisamente pelo Estrela no play-off que definiu o nome da 18.ª equipa do principal escalão.

«O Marítimo teve a sua oportunidade dentro de campo, ao longo de uma época desportiva em que não foi capaz de demonstrar que merecia estar na Liga. (...) A Madeira faz falta ao futebol português, mas não vale tudo para se conseguir o objetivos», lê-se.

O Marítimo entende que o capital social da SAD do Estrela da Amadora não está de acordo com o novo Regime Jurídico das Sociedades Desportivas e por isso avançou para o TAD com um pedido de providência cautelar no sentido de suspender a inscrição da equipa recém-promovida ao principal escalão.

«Estamos a preparar-nos para fazer um bom campeonato na I Liga, esperamos que o Marítimo esteja a fazer o mesmo na preparação do seu campeonato [II Liga]», menciona ainda o comunicado do Estrela.