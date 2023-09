O Estrela da Amadora terá de ultrapassar os seus limites para competir frente ao FC Porto, afirmou esta quinta-feira Sérgio Vieira.

Em conferência de imprensa, o técnico do emblema da Reboleira reconheceu que o jogo frente aos dragões será difícil.

«Sabemos que será sempre difícil, mas é uma etapa muito ambiciosa e particular de alcançar, que é fazer um grande jogo e cumprir com as etapas evolutivas contra um clube grande e histórico, que luta ano após ano pelos diversos títulos das competições em que está envolvido», começou por dizer, citado pela Lusa.

«Temos de saber para o que vamos. Será um momento em que temos de ultrapassar e competir para lá dos nossos limites, para permitir muito pouco ao FC Porto», acrescentou.

O treinador de 40 anos garante que a equipa que subiu este ano à Liga sabe o que a espera: «São duas equipas competitivas e à procura dos seus objetivos, com as suas regras e o rigor. Estamos perfeitamente identificados com o que é possível estar identificado e preparados para o imprevisível, a qualidade individual e a preparação que o FC Porto possa ter desenvolvido, mas focados no que podemos controlar, nas nossas regras e no processo desde a etapa inicial. Amanhã [sexta-feira], será mais uma etapa.»

Este jogo antecede a estreia do FC Porto na Liga dos Campeões, mas Sérgio Vieira não acredita que haja algum tipo de gestão na formação portista.

«Não acredito que o Sérgio [Conceição], ou qualquer treinador ambicioso de um clube ‘grande’, vá pensar no jogo ou na competição seguinte sem ter a responsabilidade e a ambição no jogo anterior. Acredito que o foco do FC Porto está no próximo adversário. Não esperamos qualquer tipo de gestão, esperamos muitas dificuldades e tentaremos retribuir dessa forma também, para ser um espetáculo bonito de se assistir.»

«O campeonato é uma maratona e é importante perceber rapidamente os aspetos para melhorar. Jogando contra bons adversários, conseguimos isso mais rápido. A equipa, em termos de desempenho, está sempre a evoluir, cometendo erros aqui e acolá, mas a defrontar equipas muito fortes, a nossa perspetiva é sempre positiva, pois permite-nos rapidamente estar alerta e rigorosos em relação a cada tomada de decisão», atirou.

O Estrela da Amadora recebe esta sexta-feira o FC Porto, na Reboleira: Gustavo Henrique é baixa certa, ao passo que Mansur continua em dúvida.