O Rio Ave venceu com reviravolta o Estrela da Amadora num jogo com sete golos e que marcou o arranque da quinta jornada da II Liga.



Os tricolores tiveram um início de sonho com um golo de Diogo Pinto aos três minutos. No entanto, e depois de uma interrupção de nove minutos devido a uma falha de energia numa das torres de iluminação do estádio, os vilacondenses marcaram dois golos em seis minutos por Pedro Mendes e Costinha e colocaram-se na frente do marcador quando o relógio marcava 37 minutos.



O líder da II Liga fez o 3-1 logo a abrir o segundo tempo, aos 48 minutos, por Hugo Gomes a passe de Zé Manuel. O Estrela da Amadora ainda sonhou com uma recuperação quando Miguel Rosa fez o 3-2 aos 72 minutos num lance em que Jhonatan ficou mal na fotografia.



Porém, o Rio Ave fez o 4-2 no minuto seguinte numa saída rápida que Gabrielzinho transformou em golo. O extremo brasileiro ainda bisou aos 79 minutos após um erro da defensiva do Estrela.



Com este resultado o Rio Ave chegou aos 13 pontos e segue líder da prova ainda sem derrotas. Por sua vez, o Estrela da Amadora é 13.º com quatro pontos.