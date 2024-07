Tiago Lenho, diretor-desportivo do Gil Vicente, e Paulo Lopo, presidente do Estrela da Amadora, foram multados e suspensos pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, em decisões anunciadas nesta terça-feira. Os factos são relativos a uma confusão durante um jogo entre as duas equipas, na reta final do campeonato passado.

Tiago Lenho fica suspenso 23 dias e multado em 2100 euros, por «lesão à honra e da reputação e denúncia caluniosa». Paulo Lopo foi condenado em 45 dias de suspensão e 1224 euros de multa, por ter agredido o fisioterapeuta do Gil Vicente.

Leonardo Lima, jogador do Estrela da Amadora mais conhecido por Leo Jabá, foi suspenso por 45 dias e multado em 2295 euros. Por fim, Gabriel Santos, do Gil Vicente, teve a sanção mais pesada, com 4770 euros de multa e suspensão de 60 dias. Ambos os jogadores são condenados por agressões.

Noutro processo anunciado nesta terça-feira, a SAD do Estrela da Amadora foi ainda multada em 4692 por permitir que «pessoas não autorizadas acedessem e permanecessem no parque de estacionamento dos autocarros das sociedades desportivas», num jogo disputado na Reboleira.