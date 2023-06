Evra prometeu e cumpriu. O antigo internacional francês, que faz parte do grupo dos novos investidores que comprou 90 por cento da SAD do Estrela da Amadora, esteve no estádio José Gomes a assistir ao play-off da Liga frente ao Marítimo (2-1).

De óculos escuros e com o cachecol, o ex-jogador fez questão de estar presente num jogo decisivo para o futuro do clube tricolor a curto prazo.

Lembre-se que o Estrela da Amadora derrotou o Marítimo por 2-1 com golos de Régis e de Jean Filipe, já Winck anotou o tento de honra dos insulares.