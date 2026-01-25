João Nuno, treinador do Estrela da Amadora, analisou a derrota por 4-0 ante o Benfica, neste domingo. Falou sobre a diferença entre a primeira e a segunda parte e ainda sobre as dificuldades do projeto.

«Dois jogos diferentes. No jogo com o Estoril Praia estávamos a disputar o resultado e depois houve uma expulsão. Hoje aqui foi diferente. Não estávamos muito bem quando vínhamos de muitos jogos a pontuar, nem agora está tudo mal. Três jogadores da frente não estiveram hoje e não há magia. Há vários jogadores a chegar. O golo no final da primeira parte e depois a grande penalidade deixaram-nos fora do resultado. A jogar no Estádio da Luz fica tudo mais difícil. Hoje ficamos tristes com o resultado. Hoje levamos zero pontos, mas para a semana há um jogador para ganhar.»

Reforços chegaram agora

«A principal dificuldade é o tempo de trabalho. O Jovane, Abraham e Kikas já se conheciam. Temos vários jogadores a entrar, vai ser preciso tempo e vai ser preciso trabalho a meio da competição. São as condicionantes do nosso projeto. Eram propostas irrecusáveis, foram duas das maiores vendas do clube. Vai chegar ainda mais um ou outro jogador. Vamos fazer uma grande segunda volta, tenho a certeza disso.»

Diferença da primeira parte para a segunda

«Na primeira parte, não questionando sequer a vitória do Benfica, que é justa, tivemos uma oportunidade para fazer golo na primeira parte. Controlámos com o Meireles a vir por dentro e a controlar bem o meio-campo do Benfica. Até ao golo do Pavlidis o jogo estava repartido. Na segunda parte, houve o penálti. Houve a grande penalidade e a lesão do Kevin Jansson e do Moustier, saem os dois por lesão. Depois tentámos arriscar mais um pouco mais e sofremos mais dois golos.»