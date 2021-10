O líder Feirense perdeu na receção ao Estrela da Amadora por 1-2, esta manhã, num jogo referente à 9.ª jornada da II Liga.



Os fogaceiros, que entraram em campo em igualdade pontual com o Rio Ave, não poderiam ter pior início. Aos oito minutos, Paulinho adiantou o conjunto tricolor.



O 0-1 manteve-se até ao intervalo. Logo a abrir o segundo tempo, André Duarte aumentou a vantagem do Estrela na Feira. A equipa orientada por Rui Ferreira ainda conseguiu reduzir por Petkov, aos 76 minutos, e relançar a discussão do encontro.



No último suspiro da partida, o Feirense poderia ter alcançado o empate, mas Zé Ricardo falhou uma grande penalidade. Os fogaceiros continuam na liderança da prova, agora em igualdade pontual com o Rio Ave - ambos têm 18 pontos. Já o Estrela subiu ao 5.º lugar.