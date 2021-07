O CF Estrela da Amadora está na segunda eliminatória da Taça da Liga, depois do triunfo caseiro por 2-1 ante o Vizela, na Reboleira.

Num jogo entre recém-promovidos (o Estrela à II Liga e o Vizela à I Liga), o primeiro golo do encontro surgiu para o Estrela, num remate de pé esquerdo na área, por Xavi, aos 15 minutos, no jogo que marcou a estreia do médio de 23 anos da formação tricolor em provas profissionais.

Na segunda parte, o Vizela conseguiu a igualdade num forte remate de Cassiano, aos 66 minutos.

Porém, a decisão do jogo sairia de um jogador que saiu do banco aos 80 minutos e que também fez a estreia (de sonho) em competições profissionais em Portugal. Paulinho, reforço ex-Fafe que há um ano e meio jogava nos distritais de Braga, no São Paio d’Arcos, bateu o guardião Ivo Gonçalves para o 2-1 final ao minuto 89 de jogo.

Além do Vizela, outras duas equipas da I Liga também já caíram este sábado: o Belenenses perdeu com o Mafra e o Tondela com o Gil Vicente.

Na próxima fase, o Estrela recebe o vencedor do jogo entre Penafiel e Moreirense, a 31 de julho (sábado).

O golo de Xavi:

O golo de Cassiano:

O golo de Paulinho:

FICHA DE JOGO:

Jogo no Estádio José Gomes.

Árbitro: David Silva, auxiliado por André Almeida e Ângelo Carneiro; 4.º árbitro: João Mendes.

ESTRELA: Hidalgo; Edu Duarte, Matheus Dantas, Traoré; Gonçalo Maria (André Duarte, 90’), Sérgio Conceição, Aloísio Souza, Horácio Jau (Diogo Pinto, 69’), Xavi (Lubega, 80’); Tipote (Chapi, 69’), Fabrício Simões (Paulinho, 80’). Treinador, Rui Santos.

VIZELA: Ivo Gonçalves; Richard Ofori, Marcelo (Adeyemo, 45’), Aidara, Kiki; Marcos Paulo, Samu, Raphael Guzzo; Kiko Bondoso (Schettine, 81’), Nuno Moreira (Francis Cann, 45’), Cassiano. Treinador, Álvaro Pacheco.

Disciplina – amarelos: Marcos Paulo, 7’, Aloísio Sousa, 35’; Cassiano, 49’; Horácio Jau, 55’; Gonçalo Maria, 60’; Chapi, 73’; Raphael Guzzo, 78’. Vermelhos: nada a registar.

Golos: Xavi, 15’; Cassiano, 66’; Paulinho, 89’.