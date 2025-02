Declarações de José Faria, treinador do Estrela da Amadora, em conferência de imprensa posterior ao Estrela da Amadora-Benfica (3-2):

[Análise]

«O jogo sabíamos que ia ser difícil. Mais difícil fica com os golos que oferecemos. Outros ficariam contentes, eu estou chateado, estou desiludido porque contra uma grande equipa não podemos facilitar. Acho que na segunda parte reagimos bem e no fim podíamos lutar por um ponto. A maneira como os jogadores do Benfica tentaram queimar algum tempo é representativo do que foi a nossa capacidade e do jogo.»

[Primeiro golo foi entregue?]

«Efetivamente foi, mas o Banza recebeu bem e fez golo, foi muito mérito dele. Acontece porque estávamos a pressionar alto e a forçá-los ao erro. Houve um autogolo nosso por mérito do Pavlidis que se antecipa ao Bucca. Ao segundo poste fica dúbio. As linhas [do VAR] colocam o Benfica a ganhar um zero. Já contra o Braga tinha sido assim também, é o que é.»

[Desvantagem numérica no meio campo]

«Na teoria é isso, o Benfica joga com três médios e nós com dois. O Pinho baixava para condicionar o seis. O Bucca tentava criar vantagens. É difícil quando eles trazem o médio ao corredor, a associação do Di María e Aursnes… acho que do ponto do vista do jogo estivemos mais ou menos bem. O que diferenciou foram as bolas paradas, que nos coloca num ambiente difícil, contra uma equipa que vem supermotivada de uma vitória europeia. Não podemos é cometer os erros que cometemos.»

[Escolha de guarda-redes]

«Quando me deito a noite, é de consciência tranquila. Dou-me bem com todos os jogadores. O Marko jogou muito bem em Famalicão é um guarda-redes em quem nos acreditamos bastante. Joga quem trabalha bem porque senão, não seria serio comigo mesmo. Ainda é cedo para ver se efetivamente ele esteve bem ou mal.»

[Escolha de avançado]

«Kikas esteve no banco a voltar de lesão. O Pinho sai algo tocado e já tinha amarelo. Acho que não conseguiu trazer a energia que costuma trazer mas faz parte.»

[Atitude contra um grande]

«Lutar é inquestionável. Pelo menos comigo, seja contra o Benfica, Casa Pia, seja contra quem for. É difícil, são muitos jogadores novos, muitos a sair. Uma coisa posso prometer – é esta mentalidade e esta atitude.»