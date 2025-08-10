Estrela da Amadora e Estoril vão iniciar a nova época exatamente da mesma maneira como fecharam a temporada 2024/25, num confronto em casa dos «canarinhos». Na altura, a equipa da casa venceu por 4-0.

José Faria, técnico amadorense, falou dos prós de ter um plantel jovem e assumiu que o nível da equipa apenas poderá ser avaliado depois do encontro.

«O facto de termos grupos jovens tem prós e contras. Eu agarro-me aos prós: muita vontade de começar rapidamente, energia, muito querer. Acho que só depois de começarmos a competir é que verdadeiramente vamos perceber em que nível estamos. Não volto a falar da questão da idade, não é determinante, mas é importante», referiu numa conferência de imprensa em antevisão à partida .

O Estrela da Amadora conta, para já, com 18 caras novas. Entre saídas, destaque para Amine Oudrhiri que começou a presente temporada como um dos capitães e já rumou para Marrocos. Sobre a instabilidade em termos de saídas e reforços, o treinador de 39 assumiu que vai trabalhar com que tem.

«É o que é e o que temos. Trabalhamos com o que nos dão, com o que temos e as condições que temos, que são mais do que necessárias para fazer um bom trabalho e é a isso que nos agarramos. Eu, pelo menos, e nós, enquanto equipa técnica, olhamos para o que conseguimos controlar e acho que é isso que vamos fazer», garantiu.

José Faria comentou ainda a situação do meio campo, que se encontra desfalcado depois da saída de Amine e dos problemas físicos que afetam Assane Ndiaye. No entanto, o treinador da formação da Reboleira não se mostrou preocupado.

«[O meio-campo] Dá garantias de empenho máximo, atitude máxima, mentalidade ganhadora e atingirmos o nosso limite. São as garantias que eles dão» rematou.

O Estrela da Amadora visita o Estoril Praia, esta segunda-feira, na estreia de ambas as equipas na Liga. O apito inicial está marcado para as 18h45 e o jogo terá acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.