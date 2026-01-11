Oumar Ngom está fechado no Lecce por 5,5 milhões de euros, sabe o Maisfutebol.

Nesta altura falta apenas realizar os exames médicos para o médio poder assinar contrato, o que deve acontecer nos próximos dias, quando o jogador de 21 anos viajar para o sul de Itália.

Ngom chegou à Reboleira a custo zero no verão de 2025, proveniente do Pau FC, da II Liga francesa. No arranque de época, o internacional pela Mauritânia não teve muita utilização, mas começou a ganhar destaque nas mãos do novo técnico estrelista, João Nuno.

Esta temporada, recorde-se, Oumar Ngom soma 12 jogos e uma assistência pelo Estrela da Amadora.