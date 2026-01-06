Um golo do reforço Leandro Antonetti, ainda na primeira parte, permitiu ao Estrela da Amadora empatar diante dos alemães do Wolfsburgo (1-1), em jogo de preparação disputado esta terça-feira na Cidade do Futebol.

A equipa da Reboleira chegou primeiro à vantagem, aos 14 minutos, numa transição finalizada por Antonetti, internacional de Porto Rico, contratado ao Sevilha, que ainda não tinha marcado pela equipa da Reboleira.

O emblema alemão acabou por empatar, aos 31, através de um remate bem colocado de Mattias Svanberg, após tabela rápida à entrada da área.

O jogo serviu de preparação para o Estrela da Amadora, que passou a não ter qualquer jogador no seu boletim clínico, em virtude da recuperação de Gabriel Rodrigues, que voltou a trabalhar integrado junto do restante plantel.

O Estrela tem pela frente uma paragem de quase duas semanas [regressa a 19 de janeiro, com a receção ao Estoril], uma vez que este fim de semana a Liga faz uma pausa para a realização da Final Four da Taça da Liga, enquanto o Wolfsburgo encontra-se a cumprir um período de estágio na Cidade do Futebol.