O Estrela anunciou, esta terça-feira, a renovação do contrato do médio Alex Sola, que está no clube da Reboleira desde o verão de 2023.

«O Estrela da Amadora informa que chegou a acordo com o jogador Alex Sola para a renovação do seu contrato, que passa a vigorar até 2028», informa o emblema tricolor, em nota oficial.

A cumprir a terceira temporada como jogador do Estrela, o jovem médio angolano realizou 15 jogos pela equipa sub-23, tendo feito uma assistência. Na temporada passada, estreou-se pela equipa principal no encontro frente ao Famalicão, a contar para a 19.ª jornada da Liga.

Na presente época, entrou nos minutos finais dos jogos contra o Santa Clara e AVS, ambos a contar para a Liga.